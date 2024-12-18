Бронь від мобілізації сумлінним платникам податків. Влада не виконала обіцянку, прописану в законі?

Бізнес, який потрапив на «Територію високого рівня податкової довіри», може бронювати до 25% персоналу. Але є одне «але»

Норма, яка стосується бронювання від мобілізації і прописана у законі про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану, так і не запрацювала. Про це йдеться у статті «Главкома» «Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)».

Пів року тому Верховна Рада проголосувала за закон, який виокремлює платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У цьому ж документі зазначено, що підприємства і приватні підприємці, котрі потрапляють до зразкового списку податкової служби, мають можливість автоматичного бронювання від мобілізації (чверть військовозобов’язаних працівників).

Проте, як зауважує «Главком», щоб запрацювала вказана норма, Кабмін мав би внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (урядова постанова від 27 січня 2023 року № 76 зі змінами). Разом із тим, до цього часу не відбулося жодної реакції з боку урядовців. Тобто обіцяний бонус залишився фактично на папері.

У статті йдеться, що станом на грудень 2024 року до «білого» списку податківців потрапило 8255 фірм і підприємців. У розрізі областей картина така: найбільше підприємств, які на короткій нозі з податковою, зосереджено у столиці – 1830. У п’ятірці лідерів також Івано-Франківська (933 юрособи і ФОПів), Дніпропетровська (793), Львівська (612) і Київська (587) області.

Водночас найменше «білого» бізнесу, за версією податкової служби, у прифронтових Херсонській (9 фірм) і Донецькій (44) областях. У переліку податківців чільне місце займає середній і дрібний бізнеси. Щоправда, є тут і компанії, які належать до найпотужніших фінансово-промислових груп.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.