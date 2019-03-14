«Батьківщина» готує нову постанову про ТСК, що розслідуватиме корупцію в оборонці



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Фото: ukrinform.ua

Сергій Соболєв: Апарат ВРУ блокує створення ТСК, яка мала б розслідувати оборудки оточення президента Порошенка в «Укроборонпромі»

Апарат ВРУ блокує створення ТСК, яка мала б розслідувати оборудки оточення президента Порошенка в «Укроборонпромі». Про це повідомив в інтерв’ю журналістам у кулуарах ВРУ перший заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, йдеться на сайті фракції.

«Апарат парламенту вкотре блокує створення ТСК. Оскільки бездоганно були підготовленні всі документи, як нам стало відомо, відбувся тиск на лідера однієї з парламентських груп, і вона відкликала свого представника з цієї комісії», – зазначив Соболєв.

Він скептично оцінив ефективність ТСК, яку Верховна Рада створила після оприлюднення першої публікації резонансних журналістських розслідувань щодо корупції в оборонпромі, і яка, як відомо «півтора тижня не могла зібратися на засідання і тільки під тиском Верховної Ради змушена були почати засідання».

Соболєв зазначив, очолює комісію депутат від БПП Іван Вінник.

Парламентарій нагадав: справи щодо зловживань в оборонній галузі розслідуються з 2015 року. Він висловив переконання, що всі матеріали були і в генерального прокурора, і в СБУ, «проте все спускалося на гальмах».

«Ми підготуємо новий, вже третій варіант проекту постанови про створення комісії. Я переконаний, ми змусимо їх зареєструвати цей пакет документів, який нарешті дозволить запрацювати комісії, яка реально почне розслідування і за фактом корупції в «Укроборонпромі», і за фактами корупції в правоохоронних органах, які прикривали зловживання в оборонній галузі», – наголосив представник «Батьківщини».

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах розкрадання в «Укроборонпромі». У розслідуванні програми «Наші гроші» говорилося про те, що НАБУ, САП, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в «Укроборонпромі».

Напередодні генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.