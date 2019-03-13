Державне бюро розслідувань викликало на допит журналістів «Наші гроші»



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Журналістів планують допитати у рамках кримінального провадження щодо розкрадання в «Укроборонромі»

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало журналістів «Наші гроші» на допит у рамках кримінального провадження щодо розкрадання в «Укроборонромі». Про це директор ДБР Роман Труба заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії, повідомляє РБК-Україна.

Труба розповів, що в ДБР зареєстровано одне кримінальне провадження по факту розкрадань в «оборонці», які стали темою журналістського розслідування.

В рамках досудового розслідування ми викликали журналістів для їх детального допиту. Ми вживаємо заходів, щоб отримати доступ до матеріалів справи. В подальшому ми будемо проводити інші дії. Ми всі зацікавлені в об’єктивному повному розслідуванні. На сьогоднішній день ДБР зареєструвало одне кримінальне провадження. Я не виключаю, що в подальшому будуть реєструватися інші кримінальні провадження», - сказав Труба.

Раніше Труба заявляв, що ДБР веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах розкрадання в «Укроборонпромі». У розслідуванні програми «Наші гроші» говорилося про те, що НАБУ, САП, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в «Укроборонпромі».

Напередодні генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.