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    Батько ідеолога Brexit отримав громадянство Франції

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Стенлі Джонсон вважає себе одночасно британцем та французом. <span lang="en-US"></span></p> - Батько ідеолога Brexit отримав громадянство Франції

    Стенлі Джонсон вважає себе одночасно британцем та французом.

    Фото: AFP

    Джонсон-старший не хоче поривати з Європою

    Уряд Франції надав громадянство батьку британського премʼєр-міністра Бориса Джонсона. Як повідомляє Bloomberg, з відповідним проханням Стенлі Джонсон звернувся після виходу Британії з Європейського союзу.

    Варто відзначити, що Джонсон-старший в минулому представляв у британському парламенті Консервативну партію. Під час референдуму щодо Brexit Стенлі Джонсон голосував проти.

    Він вважає, що французьке громадянство дозволить йому зберігати зв'язки з Європою, оскільки його мати і бабусі були француженками. «Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцеві, що він не європеєць. Важливо зберегти зв'язки з Євросоюзом», – заявляв наприкінці минулого року Стенлі Джонсон французькою мовою.

    17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

    З 1 січня 2021 року Британія завершила перехідний період після виходу з Євросоюзу (Brexit), в дію вступила угода між сторонами про співпрацю і торгівлі.

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    Теги: Brexit Велика Британія громадянство Боріс Джонсон
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