Батько ідеолога Brexit отримав громадянство Франції

Джонсон-старший не хоче поривати з Європою

Уряд Франції надав громадянство батьку британського премʼєр-міністра Бориса Джонсона. Як повідомляє Bloomberg, з відповідним проханням Стенлі Джонсон звернувся після виходу Британії з Європейського союзу.

Варто відзначити, що Джонсон-старший в минулому представляв у британському парламенті Консервативну партію. Під час референдуму щодо Brexit Стенлі Джонсон голосував проти.

Він вважає, що французьке громадянство дозволить йому зберігати зв'язки з Європою, оскільки його мати і бабусі були француженками. «Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцеві, що він не європеєць. Важливо зберегти зв'язки з Євросоюзом», – заявляв наприкінці минулого року Стенлі Джонсон французькою мовою.

17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

З 1 січня 2021 року Британія завершила перехідний період після виходу з Євросоюзу (Brexit), в дію вступила угода між сторонами про співпрацю і торгівлі.