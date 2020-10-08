Україна та Британія домовилися працювати над полегшенням візових умов



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Володимир Зеленський та Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією

В угоді підтверджується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України

Нова угода між Україною та Великою Британією передбачає, зокрема, роботу над полегшенням візових умов.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

В угоді підтверджується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Окремий наголос робиться на поглибленні військового та військово-технічного співробітництва.

«Закріплюється налаштованість сторін поліпшувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов», – мовиться у повідомленні.

8 жовтня прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.