Британія завершила процес Brexit

Велика Британія остаточно покинула єдиний ринок і митний союз ЄС

З 1 січня 2021 року Британія завершила перехідний період після виходу з Євросоюзу (Brexit), в дію вступила угода між сторонами про співпрацю і торгівлі.

Перехідний період після Brexit, який тривав 11 місяців, офіційно завершився опівночі 1 січня 2021 року за центральноєвропейським часом.

Велика Британія остаточно покинула єдиний ринок і митний союз ЄС, проте сторони продовжать вільну торгівлю без мита і квот.

Нагадаємо, що британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі на 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. Але ось умови «розлучення» за чотири з половиною роки узгодити не вдавалось.

Лондон мав до кінця 2020 року укласти з Брюсселем торгову угоду. В іншому разі на країну очікував би «жорсткий» сценарій — 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.

Раніше повідомлялося про те, що на тлі повідомлень про узгодження угоди, курс британського фунта зріс на 1% відносно долара.