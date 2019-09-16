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    Батьку Марін Ле Пен висунули звинувачення у розтраті коштів Євросоюзу

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    <p>91-річний ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен постане перед суддями 25 жовтня</p> - Батьку Марін Ле Пен висунули звинувачення у розтраті коштів Євросоюзу

    91-річний ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен постане перед суддями 25 жовтня

    Адвокат Ле Пена засудив справу як таку, що є «вторгненням судової влади у законодавчу»

    Засновнику французької ультраправої партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пену висунули звинувачення в розтраті коштів Європейського парламенту для оплати праці партійних працівників у Франції.

    Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Politico.

    Зазначається, що донька Ле Пена Марін, нинішня глава партії, яка була перейменована в «Національне об'єднання», вже була притягнута до кримінальної відповідальності у цій справі. 

    За словами адвокатів Ле Пена-старшого, який працював депутатом Європарламенту з 1980-х років до початку цього року, звинувачення йому висунули у п'ятницю.

    Адвокат Ле Пена засудив справу як таку, що є «вторгненням судової влади у законодавчу», додавши, що його клієнт «дуже втомився від усього цього».

    За словами адвокатів, двоє паризьких суддів допитували 91-річного Ле Пена понад чотири годин про роботу трьох його помічників.

    «Слідчі судді ставлять багато питань про справу, яку я вважаю політичною аферою», - сказав Ле Пен.

    Ультраправий політик постане перед суддями 25 жовтня.

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