Батути, гойдалки та їдальня на даху. У Фінляндії звели дивовижну школу (фото)

Користувачка соцмережі поділилася фото унікальної школи в Хельсінкі для старших класів

У мережу потрапили фото незвичайного закладу освіти для учнів 10, 11 та 12 класів. Школу збудували в спальному районі Хельсінкі, пише користувачка соцмережі Facebook Галина Сергеєва.

«Пустир був зовсім невеличкий, і не вірилося, як туди можна втулити школу, а ще і так швидко. Однак, робота закипіла, проєкт робило модне архітектурне бюро, і буквально на очах росла величезна будівля. За будівельними огорожами невдовзі можна було бачити великі вікна і незвичайну каскадну конструкцію з кількома рівнями і подвір’ями на дахах тих рівнів», – пише дівчина.

Як виявилось, такий проєкт мав об'єднати освітні та громадський простори. Тобто, всі охочі мають змогу відпочити та поспілкуватися на території закладу.

«Якщо піднятися на рівень вище – опиняєшся на даху шкільної їдальні, ти наче париш над районом, там майданчик із бруківки з підігрівом, там ніколи не буде снігу і льоду, він оточений дерев’яними лавками навколо деревця, і сходи на наступний рівень – то одночасно і сидіння, тобто там можна влаштовувати концерти», – додає Галина.

Окрім того, на відкритому просторі архітектори помістили спортивний майданчик зі скалодромом та батутом. А на подвір'ї школи росте лаванда та полуниця.

Авторка допису зізнається, що незважаючи на вік чи статус, атмосфера навколо змушує розслабитись і відчути себе дитиною.

«На батуті люблять стрибати не тільки малюки, а і я така, що теж пішла трохи пострибати, а тим більш підлітки. Класний спосіб витягнути дітей на вулицю на перерві, хоч на трошки», – ділиться враженнями користувачка.

Вхід до класів розташований на найвищому рівні будівлі. Є й відкрита локація зі столами, щоб учні могли виконувати домашнє завдання на свіжому повітрі. Підлога має підігрів, тому там не буде льоду чи снігу, можна навіть влаштовувати виступи.

«Гойдалася на гойдалці і думала про те, як треба любити життя і дітей, щоб побудувати таку школу і такий простір», – пише Галина.

До всього, навчання та харчування у школі – безкоштовне, зазначає користувачка. У коментарях зауважили, що для створення та підтримки таких об'єктів й безкоштовного навчання податки мають бути високими. З цим погодилася й авторка публікації. Але, пише Галина, але гроші йдуть на створення найкращих умов для отримання освіти.

Нагадаємо, уряд Фінляндії 9 серпня відкриває кордони і знімає всі обмеження на в'їзд для громадян українців. Водночас відновлюються обмеження для низки інших країн.

Стало відомо, що київські школи перевірять на готовність до навчального року. Також абітурієнтам з ОРДЛО окупанти заважають подати документи в українські виші.