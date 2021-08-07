Як зміниться система профосвіти: вимоги до ліцеїв

Продовжується перехідний період для реформи ліцеїв

У п'ятницю, 6 серпня, президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти». Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Документ продовжує перехідний період для реформи ліцеїв, а також визначає положення про їх правове регулювання.

Законом із 1 вересня 2027 року вводяться нові вимоги до комунальних ліцеїв, в тому числі:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10-12 років навчання;

формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища з відповідною матеріально-технічною базою та доступом до Інтернету;

забезпечення харчування і доставки учнів і педагогів і т. п

Документ передбачає, що діти, які отримують стаціонарне лікування або реабілітаційну допомогу в медустановах, навчатимуться в додатковому класі за індивідуальним навчальним планом.

Відповідно до Закону уряд продовжить у 2022-2030 роках виділяти субвенції з держбюджету на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила містам з чисельністю населення менш як 50 тис. осіб і селам створювати комунальні ліцеї для отримання профільної середньої освіти.

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