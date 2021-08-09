Фінляндія відкриває кордони для українських туристів

Українці з 9 серпня можуть вільно подорожувати до Фінляндії

У разі відсутності сертифікату про повну вакцинацію, українські туристи муситимуть здати тест

Уряд Фінляндії 9 серпня відкриває кордони і знімає всі обмеження на в'їзд для громадян українців. Водночас відновлюються обмеження для низки інших країн. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

«Згідно зі змінами, з 9 серпня знімаються обмеження на в’їзд для громадян України, які прибувають до Фінляндії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас обмеження на в’їзд повертають для громадян Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру. Це означає, що жителям цих країн для отримання дозволу на в'їзд потрібна вагома підстава. Однак в'їхати до країни й надалі мають змогу громадяни будь-якої країни світу, які пройшли повний курс вакцинації схваленими ЄС або ВООЗ препаратами.

Обмеження триватимуть щонайменше до 22 серпня.

Необмежений в'їзд на територію Фінляндії буде можливим в разі проходження повного курсу вакцинації усіма доступними на території України препаратами, зокрема:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Vaccine Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

BIBP/Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

У разі відсутності сертифікату про повну вакцинацію, прибулі до Фінляндії українці муситимуть здати тест на коронавірус на прикордонному пункті контролю. Це не стосується людей, які мають негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, та людей, які перехворіли на Covid-19 щонайменше пів року тому та мають відповідну довідку.

За даними Worldometers, станом на 9 серпня загалом у Фінляндії виявили понад 112,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (102-е місце у світі), померли через наслідки хвороби 984 особи, видужали — 46 тисяч осіб. За даними Ourworldindata, станом на 7 серпня у країні від коронавірусу щонайменше однією дозою вакциновано понад 3,75 млн осіб (що становить 67,7% населення Фінляндії).

Додамо, що раніше 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів.

Тим часом США збираються дозволити в'їзд лише вакцинованим іноземцям.