Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах, - опитування
Згідно з опитуванням Democracy Corps в 16 штатах показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а Трампа - 43%Рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в даних штатах трохи виріс
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести ключових штатах, так званих штатах, які вагаються. У деяких штатах розрив між кандидатами мінімальний.
Про це свідчить опитування від CNBC і Change Research.
В середньому про підтримку Байдена заявили 49% респондентів, за Трампа готові віддати голоси 46% опитаних.
- Арізона: Байден 49%, Трамп 47%
- Флорида: Байден 49%, Трамп 46%
- Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%
- Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%
- Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%
- Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%
Відзначається, що рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в цих штатах трохи виріс.
На думку експертів, це пов'язано з тим, що місцеві жителі менше стали турбуватися через пандемію Covid-19.
Згідно з опитуванням Democracy Corps в 16 штатах показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а Трампа - 43%.
Зазначимо, що штатами, які «вагаються» у США називаються ті, в яких виборці голосують то за кандидатів-республіканців, то за демократів. Вважається, що на виборах результати в цих штатах грають особливо важливу роль.