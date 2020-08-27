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    Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах, - опитування

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    Джо Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах - Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах, - опитування
    Джо Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах

    Згідно з опитуванням Democracy Corps в 16 штатах показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а Трампа - 43%

    Рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в даних штатах трохи виріс

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести ключових штатах, так званих штатах, які вагаються. У деяких штатах розрив між кандидатами мінімальний.

    Про це свідчить опитування від CNBC і Change Research.

    В середньому про підтримку Байдена заявили 49% респондентів, за Трампа готові віддати голоси 46% опитаних.

    • Арізона: Байден 49%, Трамп 47%
    • Флорида: Байден 49%, Трамп 46%
    • Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%
    • Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%
    • Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%
    • Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%

    Відзначається, що рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в цих штатах трохи виріс.

    На думку експертів, це пов'язано з тим, що місцеві жителі менше стали турбуватися через пандемію Covid-19.

    Згідно з опитуванням Democracy Corps в 16 штатах показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а Трампа - 43%.

    Зазначимо, що штатами, які «вагаються» у США називаються ті, в яких виборці голосують то за кандидатів-республіканців, то за демократів. Вважається, що на виборах результати в цих штатах грають особливо важливу роль.

    США рейтинг Флорида
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