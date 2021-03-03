Байден продовжив антиросійські санкції за агресію проти України

Президент США продовжив дію різних санкцій, які спочатку були затверджені 6 березня 2014 року і пізніше кілька разів розширювалися

Санкції будуть діяти щонайменше до 6 березня 2022 року

Президент США Джозеф Байден продовжив санкції проти Росії у зв'язку з агресією проти України.

Про це сказано в документі з федерального реєстру США.

Зазначається, що санкції будуть діяти щонайменше до 6 березня 2022 року.

Своїм розпорядженням Байден продовжив дію різних санкцій, які спочатку були затверджені 6 березня 2014 року і пізніше кілька разів розширювалися.

«Дії і політика, описані в цих указах, досі становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. У зв'язку з цим заходи, передбачені указами від 6 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року і 20 вересня 2018 року повинні залишатися в силі і після 6 березня 2021 року. Продовжую їх дію на один рік», – сказано в документі за підписом глави Білого дому.

До слова, 26 лютого Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

Також Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи.

Нагадаємо, 2 березня США оголосили про введення санкцій проти Росії через отруєння та вирок Навальному. Зокрема, до «чорного списку» потрапили сім чиновників.