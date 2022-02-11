Росія під тиском скасовує блокування Азовського моря

Блокада Чорного моря не знята

Керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко, розмістив на своїй сторінці у Facebook документ, згідно з яким Росія скасувала перекриття ділянок в Азовському морі.

ВІн повідомив, що управління навігації і океанографії Міноборони Росії відмінило перекриття Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Блокада Чорного моря не знята. Клименко зазначив, що порти Чорного моря – це 95% українського експорту, а порти Азова – 5%.

«О 16:43 10.02.2022 Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про відміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Нам усім, усім – від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та чиновників, лідерів українського морського бізнесу – буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск з цього приводу. Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії торкалася цієї теми під час зустрічі з Лавровим у Москві. (Для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова). По Чорному морю все поки що без змін, а порти Чорного моря – це 95% українського експорту, порти Азова – 5% (це майже половина всього експорту України). Отже – продовжуємо. З вірою у перемогу», – написав Клименко.

У разі офіційного підтвердження, дана інформація означатиме, що тиск з боку союзників, про який сьогодні попереджав міністр оборони України Олексій Рєзніков, вплинув на РФ, що і призвело до зняття блокади Азова.

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.