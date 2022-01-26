США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України

Посольство США в Україні залишиться відкритим та продовжить роботу

США вказують, що ситуація з безпекою в Україні непередбачувана і може «погіршитися без попередження»

Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

У сьогоднішньому повідомленні дипвідомства йдеться, що ситуація з безпекою в Україні непередбачувана і може «погіршитися без попередження».

«Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби»,– йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що посольство США в Україні залишиться відкритим та продовжить роботу.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». Того ж дня ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.

Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Цього тижня Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну. Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати. Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.