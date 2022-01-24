Британія почала евакуацію дипломатів з України

ухвалила рішення після того, як Сполучені Штати Америки рекомендували родичам співробітників свого посольства покинути Україну

Британія ухвалила рішення після того, як Сполучені Штати Америки рекомендували родичам співробітників свого посольства покинути Україну

Близько половини працівників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії. Про це пишуть ВВС та Sky News. Згодом офіційна інформаація з'явилась й на сайті британського уряду.

У заяві вказано, що посольство в Україні все ж продовжує свою роботу.

«Через зростаючу загрозу з боку Росії міністерство закордонних справ ухвалило рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх родичів із Києва. Посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати важливу роботу, включаючи надання консульської допомоги та підтримку громадянам Великої Британії в Україні», – йдеться в повідомленні.

У тексті на сайті британського уряду вказано, що з кінця березня 2021 року спостерігається тенденція до нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно анексованому Криму. Британська сторона зазначає, що ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні швидко розвиваються, а невизначеність щодо намірів Росії зберігається, тому подорожі громадянам Великобританії в Україну не рекомендовані, йдеться у заяві.

Повідомляється, що посольство Великої Британії в Києві відкрите для відвідувачів «лише за попереднім записом».

23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні. Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником окупаційного уряду має стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.

Зранку 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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