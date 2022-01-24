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    Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати

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    Уряд Австралії звернувся до своїх громадян, що перебувають на території України - Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати
    Уряд Австралії звернувся до своїх громадян, що перебувають на території України
    фото: businessvisit.com.ua

    Австралійський уряд відреагував на безпекову ситуацію в Україні

    Уряд Австралії рекомендував усім громадянам країни негайно покинути територію України. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії smartraveller.gov.au.

    Причиною такої рекомендації є безпекова ситуація в Україні, а саме, загроза повномасштабного військового вторгнення РФ.

    Влада також розпочала підготовку до відправлення на батьківщину сімей австралійських дипломатів, що працюють у столиці України у Києві..

    «Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід виїхати зараз комерційним шляхом, якщо це безпечно. Доступність рейсів може змінитися або бути призупинена в короткий термін. Зверніться безпосередньо до авіакомпаній. Міністерство закордонних справ і торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, щоб вони могли зареєструвати своє місцезнаходження з міркувань безпеки. Умови безпеки можуть змінитися за короткий термін. Консульські послуги та наші можливості надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини», – зазначається в офіційному зверненні австралійського уряду.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: дипломатія США Австралія Ролан Гаррос війна Румунія Велика Британія
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    Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати