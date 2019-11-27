Опитування: Байден лідирує у праймеріз від демократів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексвіцепрезидент США Джо Байден

Байдена готові підтримати 24% виборців-демократів та незалежних виборців

Колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

Про це йдеться в опитуванні Quinnipiac University,

«Колишній віцепрезидент Джо Байден зберігає позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти», - йдеться в опитуванні університету Quinnipiac, опублікованому сьогодні.

За підсумками опитування, Байдена готові підтримати 24% виборців-демократів та незалежних виборців, підтримка 37-річного голови міста Саут-Бенд Піта Буттіджича досягла 16%.

Підтримка колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга становить 3%, але політик включився у передвиборчі перегони лише минулого тижня.

Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

В оголошенні про початок своєї передвиборчої кампанії Блумберг пообіцяв покращити економіку країни, систему охорони здоров’я, освіти, довкілля, імміграційну політику. Блумберг також виступає за посилення законів, які регулюють використання вогнепальної зброї.

Дональд Трамп заявив, що Блумберг тільки зашкодить Байдену під час виборів.