«Белавіа» скасувала усі рейси в та з України до осені
Пасажири, у яких були придбані квитки, зможуть повернути їх повну вартість
Державна білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасувала авіарейси в і з України з 25 травня по 31 серпня 2021 року. Також скасовуються нічні рейси до Києва і в Одесу, які заплановані на 25 травня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У відомстві уточнили, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.
«Приносимо вибачення за незручності з причин, які склалися незалежно від нас. Висловлюємо свої щирі співчуття щодо того, як розвивається ситуація», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду
Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.
Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.
Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.