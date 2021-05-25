«Белавіа» скасувала усі рейси в та з України до осені

«Белавіа»: Приносимо вибачення за незручності з причин, які склалися незалежно від нас

Пасажири, у яких були придбані квитки, зможуть повернути їх повну вартість

Державна білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасувала авіарейси в і з України з 25 травня по 31 серпня 2021 року. Також скасовуються нічні рейси до Києва і в Одесу, які заплановані на 25 травня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У відомстві уточнили, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

«Приносимо вибачення за незручності з причин, які склалися незалежно від нас. Висловлюємо свої щирі співчуття щодо того, як розвивається ситуація», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.