Британія не прийматиме рейси «Белавіа» та запровадила санкції проти сотні білорусів

Британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії «Белавіа» на виконання рейсів до Сполученого Королівства

Міністр транспорту Британії доручив Управлінню цивільної авіації вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі

Велика Британія заборонила «Белавіа» літати у країну та наклала санкції на 99 білорусів. Про це пишуть Independent та Guardian.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, «щоб гарантувати безпеку пасажирів».

Британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії «Белавіа» на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.

Санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Також Рааб закликав на додачу до «Північного потоку 2» зупинити газопровід «Ямал-Європа», який проходить через Білорусь.

За його словами, ця труба «проходить через Білорусь і дає гроші цьому тиранічному режиму».

Нагадаємо, ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.