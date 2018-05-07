Bellingcat назвав імена російських офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя

Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat встановила особи 9 офіцерів РФ, у тому числі генерала, двох полковників і трьох підполковників, які брали безпосередню участь в обстрілі з реактивних систем залпового вогню Маріуполя 24 січня 2015 року. Розслідування опубліковане на сайті Bellingcat. «Команді Bellingcat вдалося переконливо



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Обстріл Маріуполя росіянами у 2015 році

Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat встановила особи 9 офіцерів РФ, у тому числі генерала, двох полковників і трьох підполковників, які брали безпосередню участь в обстрілі з реактивних систем залпового вогню Маріуполя 24 січня 2015 року.

Розслідування опубліковане на сайті Bellingcat.

«Команді Bellingcat вдалося переконливо встановити, що артилерійський удар по місту Маріуполь в Донецькій області України 24 січня 2015 року, в результаті якого загинуло не менше 30 мирних жителів і більше 100 отримало поранення, був здійснений з підконтрольної Росії території. Bellingcat також вдалося встановити, що обстріл відбувався під керівництвом і наглядом діючих російських військовослужбовців. Команда Bellingcat встановила особи дев'яти російських офіцерів, у тому числі генерала, двох полковників і трьох підполковників, які брали безпосередню участь у цій операції», - говориться в повідомленні.

Крім того, Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗО). Рано вранці 24 січня 2015 року ці батареї були розгорнуті поряд з селом Безіменне з метою обстрілу міста Маріуполя і його околиць, а згодом були повернені в Росію.

В ході аналізу подій 23 і 24 січня 2015 року Bellingcat також вдалося виявити двох російських генералів, які брали участь у відборі і призначенні російських артилерійських фахівців на керівні пости на сході України.

Розслідування стало можливе завдяки доступу до аудіо- і відеоданих, поданих українською владою до Міжнародного суду ООН у рамках розгляду справи проти Росії. «Ці дані були передані декільком міжнародним розлідувальним ЗМІ з метою незалежної оцінки. Bellingcat і партнери проаналізували велику кількість перехоплених телефонних переговорів між учасниками озброєного конфлікту, які на момент обстрілу знаходилися в районі Безіменного. Команда Bellingcat провела ретельну повторну перевірку подій, імен і місць розташування, а також метаданих дзвінків, за відкритими джерелами, у тому числі по супутникових знімках, постах в соціальних мережах і зразках голосів з публічних виступів деяких зі встановлених осіб. Детальний аналіз дозволив виявити окремих осіб і військові підрозділи, а також зробити реконструкцію подій, що призвели до обстрілу житлових кварталів Маріуполя», - зазначається в повідомленні.

Раніше вже були опубліковані звіти, зокрема звіт Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні від 24 січня 2015 року, в яких було встановлено, що обстріл житлових кварталів Маріуполя був зроблений з підконтрольної бойовикам території. Проте в розслідуванні Bellingcat уперше детально описана роль діючих російських військових частин, а також безпосередня командна роль діючих російських офіцерів в ході цієї операції.

В ході розслідування були встановлені наступні російські офіцери, які здійснювали командування батарей РСЗО на різних рівнях в день обстрілу Маріуполя або які давали цілевказівку з іншого району на сході України :

- Генерал-майор Степан Степанович Ярощук;

- Олександр Іожефович Цаплюк, позивний «Горець»;





- Олександр Анатолійович Муратов;





- Максим Володимирович Власов, позивний «Югра»;





- Сергій Сергійович Юрченко, позивний «Воронеж»;





- Олександр Валерійович Грунчєв, позивний «Терек».

Крім того, Bellingcat встановив імена російських офіцерів, які займалися відбором і відправкою артилерійських командирів і артилерійських систем на схід України:

- Полковник Олег Леаргієвич Кувшинов;





- Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко;





- Полковник Сергій Іванович Лисай.





Також встановлено двох бойовиків, громадян Росії і України, які здійснювали безпосереднє командування артилерійськими підрозділами, що обстрілювали Маріуполь:

- Олександр Михайлович Євтоді, позивний «Пепел»;

- Граір Манукович Єгіазарян, позивний «Шрам».





Повна версія розслідування з подробицями біографій кожного з цих людей, описом ходу розслідування і аналізом самого артилерійського обстрілу буде опублікована пізніше цього тижня.

Як повідомлялося, голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в понеділок оприлюднив матеріали розслідування, що доводять безпосередню участь російських військових в обстрілі мікрорайону «Східний» в Маріуполі 24 січня 2015 року.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено і доведено, що цей терористичний акт здійснений кадровими російськими військовослужбовцями із застосуванням двох дивізіонів реактивних систем залпового вогню БМ- 21 «Град» із складу ЗС РФ, що вчинили більше 120 пострілів по мирному місту некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами С-21ОФ.