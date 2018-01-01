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    BellingCat: полк «Азов» на лінії фронту вже має летальну зброю зі США

    У BellingCat пообіцяли незабаром оприлюднити деталі щодо американської зброї в «Азову»
    Дослідницький проект BellingCat анонсував статтю у новому випуску Minsk Monitor про наявність у полку «Азов» летальної зброї американського виробництва. Про це провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер написав на своїй сторінці у Twitter. «Чимало галасу навколо офіційної угоди США щодо
    • Сьогодні, 02:20
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    Боєць&nbsp;&laquo;Азову&raquo; на Донбасі
    Боєць «Азову» на Донбасі

    У BellingCat пообіцяли незабаром оприлюднити деталі щодо американської зброї в «Азову»

    Дослідницький проект BellingCat анонсував статтю у новому випуску Minsk Monitor про наявність у полку «Азов» летальної зброї американського виробництва.

    Про це провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Чимало галасу навколо офіційної угоди США щодо продажу «Джавелінів» Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон «Азов» вже має виготовлене у США летальне озброєння. Стежте за новим випуском  #MinskMonitor», – зазначив Толер.

    Він також додав, що у статті може йтися про гранатомети американського виробництва.

    Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

    Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

    Президент України привітав рішення США про надання Україні оборонної зброї

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