Берлінські таксисти влаштували масові протести



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Велика кількість автомобілів скупчилася у відомих Бранденбурзьких воріт

Таксисти німецької столиці виступають проти планів уряду щодо лібералізації ринку

В Берліні таксисти організували так названу повільну протестну акцію. Про це повідомляє Associated Press.

Таксисти німецької столиці виступають проти планів уряду щодо лібералізації ринку.

Велика кількість автомобілів скупчилося біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста. Вони заблокували бульвар, що веде в бік від воріт.

Також акція протесту негативно позначилася на русі транспорту до столичного аеропорту Тегель. Дістатися до нього можна лише з допомогою автомобіля.

Міністерство транспорту Німеччини прийняло рішення полегшити умови роботи таких сервісів, як Über. Вони при цьому вважаються традиційними конкурентами класичних таксі. На думку водіїв, це спровокує недобросовісну конкуренцію.

Нагадаємо, що у Польщі з понеділка триває безстроковий страйк вчителів.

Нагадаємо, 1 квітня польський уряд не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку.

Як відомо, у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

Дата протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.

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