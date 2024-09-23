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Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
фото: glavcom.ua

Сьогодні буде тепла погода

У більшості областей України, 23 вересня, очікується тепла та сонячна погода. Опадів не передбачається. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20–25°C, у центральних, південних і східних областях до +27°C. У Карпатах вночі очікується +3–8°C, вдень +15–20°C. Температура повітря вночі становитиме +6–11°C, на узбережжі морів +11–16°C. 

 

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня фото 1

У столиці також очікується невелика хмарність без опадів. Температура вночі близько +10°C, вдень +22–24°C.

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Теги: прогноз погоди

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