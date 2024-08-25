Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якою буде погода в останній тиждень літа? Прогноз синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Якою буде погода в останній тиждень літа? Прогноз синоптикині
В Україні триватиме спека протягом тижня
фото: glavcom.ua, Наталія Порощук

У Києві в понеділок, 26 серпня, прогнозується до +30°; +34°

Останній тиждень літа очікується спекотним в Україні. Максимальна температура сягатиме +34°. Це прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«26-го серпня максимальна температура повітря становитиме +30°; +34°, місцями +34°; +36°. Дощів не видно, повсюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека – обережненько», – йдеться у заяві.

У Києві в понеділок, 26 серпня, прогнозується до +30°; +34°.

Діденко додала, що вдень практично повсюди в Україні буде за +30°.

Нагадаємо, що внаслідок глобального потепління до кінця століття смертність від спеки в Європі може зрости втричі. Найбільше постраждають Італія, Греція та Іспанія. Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, яке показало, що кількість смертей від спеки в Європі може значно збільшитися до кінця століття. При цьому цифри зростуть непропорційно.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Україна українці літо спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Кавказі готується нова війна?
На Кавказі зріє крупна війна. І це погано для України
21 серпня, 14:09
Як зупинити фінансування військової машини Росії?
Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?
21 серпня, 12:12
Путін проведе переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
Путін прилетів у Азербайджан із офіційним візитом
18 серпня, 21:13
Воєнкор звинувачує «кадирівців» в провалі російської армії
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
11 серпня, 11:26
Офіційно третина біженців у Чехії працює через агентства з працевлаштування
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
10 серпня, 10:58
У Курській області відсутнє електропостачання
РФ повідомляє про проблеми зі світлом у Курській області
9 серпня, 21:14
Без опадів, до 29° тепла: прогноз погоди на 1 серпня
Без опадів, до 29° тепла: прогноз погоди на 1 серпня
1 серпня, 04:50
Сьогодні, 30 липня, Кабмін затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для власних потреб
Мешканці деяких регіонів зможуть безкоштовно заготовляти дрова, але за умови
30 липня, 16:05
Посол не надав подробиць про завод з безпекових причин
Стало відомо, коли повноцінно запрацює завод Bayraktar в Україні
26 липня, 18:05

Суспільство

Роковини загибелі Джуса: мама пілота сіла у винищувач F-16, на якому мріяв літати її син
Роковини загибелі Джуса: мама пілота сіла у винищувач F-16, на якому мріяв літати її син
Боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України. Згадаймо Ігоря Дубика
Боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України. Згадаймо Ігоря Дубика
Привітання з Днем шахтаря: історія свята, дата, привітання та листівки
Привітання з Днем шахтаря: історія свята, дата, привітання та листівки
Безхмарне небо та спека до +35°C: прогноз погоди на 25 серпня
Безхмарне небо та спека до +35°C: прогноз погоди на 25 серпня
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
42K
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
26K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
25K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
20K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua