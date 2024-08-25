Якою буде погода в останній тиждень літа? Прогноз синоптикині
У Києві в понеділок, 26 серпня, прогнозується до +30°; +34°
Останній тиждень літа очікується спекотним в Україні. Максимальна температура сягатиме +34°. Це прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
«26-го серпня максимальна температура повітря становитиме +30°; +34°, місцями +34°; +36°. Дощів не видно, повсюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека – обережненько», – йдеться у заяві.
У Києві в понеділок, 26 серпня, прогнозується до +30°; +34°.
Діденко додала, що вдень практично повсюди в Україні буде за +30°.
Нагадаємо, що внаслідок глобального потепління до кінця століття смертність від спеки в Європі може зрости втричі. Найбільше постраждають Італія, Греція та Іспанія. Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, яке показало, що кількість смертей від спеки в Європі може значно збільшитися до кінця століття. При цьому цифри зростуть непропорційно.
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