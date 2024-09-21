Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня

Сьогодні по всій Україні без опадів

Українців чекає чудова погода у суботу, 21 вересня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується невелика хмарність, але без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6-11°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 21-26°C, а в Карпатах буде трохи прохолодніше – 15-20°C.

У Київській області також очікується невелика хмарність та без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-11°C, а вдень підніметься до 21-26°C. У Києві вночі очікується близько 10°C, а вдень - 23-25°C.