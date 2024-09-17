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У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація
Тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) у Києві
фото: Український гідрометеорологічний центр

18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень

Сьогодні, 17 вересня, у Києві середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК). Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України у вівторок, 17 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Проте, у Закарпатській та Одеській областях, можливі короткочасні дощі з грозами. 

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря погода

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