У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) у Києві

18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень

Сьогодні, 17 вересня, у Києві середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК). Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України у вівторок, 17 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Проте, у Закарпатській та Одеській областях, можливі короткочасні дощі з грозами.