У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація
18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень
Сьогодні, 17 вересня, у Києві середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК). Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
«Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – йдеться в повідомленні.
Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.
Нагадаємо, що у більшості регіонів України у вівторок, 17 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Проте, у Закарпатській та Одеській областях, можливі короткочасні дощі з грозами.
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