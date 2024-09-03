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Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

У східних областях вдень будуть сильні пориви вітру

У понеділок, 2 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями будуть короткочасні дощі, можливі грози, особливо на південному сході та в  західних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. На сході вдень пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 17-22°С, на заході країни прохолодніше – 13-18°С. Вдень повітря прогріється до 27-32°С.

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°С, вдень 27-32°С. У Києві вночі близько 20°С, вдень 28-30°С.

Нагадаємо,  3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

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Теги: прогноз погоди

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