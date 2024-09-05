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Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
фото з відкритих джерел

У центральних областях дощі

Сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних, південних областей місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як на решті території опадів не передбачається. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний та східний, зі швидкістю 5-10 м/с. У південній частині вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температурні показники варіюватимуться: вночі від 14 до 19°C, вдень від 23 до 28°C. В Карпатах вночі температура буде коливатися від 8 до 13°C, вдень від 17 до 22°C.

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня фото 1

У Києві температура вночі складе 17-19°C, а вдень 26-28°C. Погода буде мінливою, проте без опадів.

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Теги: прогноз погоди погода

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