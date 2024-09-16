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В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода
фото з відкритих джерел

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с

У низці областей України сьогодні, 16 вересня, оголошено штормове попередження. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«До кінця доби 16 вересня у центральних, південних, східних, Тернопільській та Хмельницькій областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода фото 1
мапа: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, негода вируватиме до кінця доби. У вказанирх областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, що через потужні повені, які накрили Європу, в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси. 

Як повідомлялося, щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії. 

До слова, тайфун «Бебінка», який вранці 16 вересня досяг Шанхаю, розташованого на сході Китаю, став найсильнішим у місті з 1949 року.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. 

Теги: прогноз погоди шторм вітер погода

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