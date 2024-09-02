Дощ у низці областей, до 32°: прогноз погоди на 2 вересня

У східних областях вдень місцями сильні пориви вітру

2 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме 5-10 м/с. У східних областях вдень місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 17-22°, у західних областях до 13-18°. Вдень очікується 27-32°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 27-32° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 20° тепла вночі та 28-30° тепла вдень.