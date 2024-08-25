Без опадів та спека до +34°C: прогноз погоди на 26 серпня

Сьогодні в Україні буде спекотна погода

Українців чекає ще один спекотний день. За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів країни очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19°C, на півдні країни до 23°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 29-34°C, а в південних та центральних областях місцями можлива сильна спека до 35 – 36°C.

На високогір'ї Карпат буде прохолодніше 22 – 27°C. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, але у південній частині країни вдень пориви можуть сягати 7-12 м/с.

У Києві також очікується спекотна погода. Вночі температура повітря становитиме 17 – 19°C, а вдень підніметься до 31– 33°C.

Нагадуємо, що під час спекотної погоди важливо дотримуватися правил безпеки: пити достатньо води, уникати перебування на сонці в найспекотніші години доби, носити легкий одяг та головний убір.

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