Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня

Сьогодні у більшості областей дощі

У середу, 18 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, лише на південному сході можливі дощі. Вдень короткочасні дощі та грози пройдуть у більшості областей, крім північного сходу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південних, східних областях, а також в Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-17°, у західних областях буде прохолодніше – 8-13°. Вдень повітря прогріється до 19-24°, у високогір'ї Карпат буде 13-18°.

У Київській області також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі по області становитиме 12-17°, вдень 19-24°. У Києві вночі очікується 14-16°, вдень 21-23°.

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