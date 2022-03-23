У Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід

В обласній адміністрації повідомили, що концентрація випарів аміаку – в межах допустимої норми

23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд потрапив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чернігівської обласної військової адміністрації.

«О 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру. Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми», – наголосили в ОВА.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок обстрілів немає.

В адміністрації кажуть – оскільки обстріли міста все ще тривають, то подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Обласна влада нагадала правила поведінки населення в умовах викиду/виливу аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Нагадаємо, 21 березня внаслідок обстрілів Росії на хімпідприємстві «Сумихімпром», розташованому на околицях міста, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає від 2,5 до 5 кілометрів.

Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення. Наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми.

Триває 28-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.