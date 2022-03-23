Окупанти розбомбили автомобільний міст, який сполучав Чернігів із Києвом (відео)

На міст скинули авіабомби, один з прольотів упав»

Мостом із Чернігова йшли евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога в місто

У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса. «На міст скинули авіабомби, один з прольотів упав», – повідомив він.

Цим мостом із Чернігова йшли евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога в місто.

Нагадаємо, Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення. Наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми.

Триває 28-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.