На Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій

Наразі птаха відправили до реабілтаційного центру. За припущенням фахівців, при перельоті могла відбитися від зграї або отримала механічне пошкодження

Молода самка звалилася на прилавок з мандаринами, тому її відразу назвали Мандаринка

На Запоріжжі молодий лебідь, коли пролітав над Мелітополем, впав на територію місцевого гуртового ринку. Про це повідомляється в Facebook -групі «Допомога тваринам Мелітополь, SOS!», пише Фокус.

Як розповідають очевидці, молода самка звалилася на прилавок з мандаринами, тому її відразу назвали Мандаринка.

Причина падіння птаха під час польоту у вирій невідома, але злетіти він уже не міг.



Любителі тварин після огляду птиці відправили її на поїзді до Дніпра у реабілітаційний центр «Пегас».

«Лебідь вже в реабілітаційному центрі в Дніпрі. Молода дівчинка, пташеня цього року. За припущенням фахівців, при перельоті могла відбитися від зграї або отримала механічне пошкодження. Ще один з варіантів ─ була засліплена прожектором», ─ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що голодні вовки тероризують жителів Прикарпаття.

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