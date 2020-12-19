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    На Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій

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    Наразі птаха відправили до реабілтаційного центру.&nbsp;За припущенням фахівців, при перельоті могла відбитися від зграї або отримала механічне пошкодження - На Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій
    Наразі птаха відправили до реабілтаційного центру. За припущенням фахівців, при перельоті могла відбитися від зграї або отримала механічне пошкодження

    Молода самка звалилася на прилавок з мандаринами, тому її відразу назвали Мандаринка

    На Запоріжжі молодий лебідь, коли пролітав над Мелітополем, впав на територію місцевого гуртового ринку. Про це повідомляється в Facebook -групі «Допомога тваринам Мелітополь, SOS!», пише Фокус.

    Як розповідають очевидці, молода самка звалилася на прилавок з мандаринами, тому її відразу назвали Мандаринка.

    Причина падіння птаха під час польоту у вирій невідома, але злетіти він уже не міг.

    Любителі тварин після огляду птиці відправили її на поїзді до Дніпра у реабілітаційний центр «Пегас».

    «Лебідь вже в реабілітаційному центрі в Дніпрі. Молода дівчинка, пташеня цього року. За припущенням фахівців, при перельоті могла відбитися від зграї або отримала механічне пошкодження. Ще один з варіантів ─ була засліплена прожектором», ─ йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що голодні вовки тероризують жителів Прикарпаття.

    також вчені назвали тварин, які найчутливіші до коронавірусу.

    Теги: тварини Facebook хвороби
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