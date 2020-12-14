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    У світі

    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років

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    Серед квітів&nbsp;&ndash;&nbsp;небачені до цього орхідеї - У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    Серед квітів – небачені до цього орхідеї
    Фото: Conservation International

    Серед знайдених тварин, що процвітають у добре збереженій дикій місцевості пишним різномаїттям

    Науковці виявили у горах Болівії, що у Південній Америці, незаймані райони, населені раніше невідомими видами. Про це пише CNN.

    Науковці описують незайману місцевість в андській долині Зонго як покриту товстим шаром моху, орхідей та папороті, заселену всіма типами комах, жаб і птахів, що видають безліч звуків на фоні гучних водоспадів. Про результати експедиції оголосили сьогодні, хоча сама вона відбулася ще у 2017 році.

    «Ми не очікували знайти настільки багато нових видів та заново побачити види, які вважалися вимерлими», – розповів старший науковець експедиції Тронд Ларсен з екозахисної організації Conservation International.

    Вчені виявили особливо отруйну змію з роду американських списоголових гадюк bothrops, яку вже після експедиції почали впізнавати в інших регіонах Центральної та Південної Америки. Рептилія має великі ікла та органи чуття, що допомагають висліджувати здобич за теплом її тіла.

    Фото: Conservation International
    Фото: Conservation International

    На вершинах гір науковці знайшли змій, забарвлених у кольори прапору країни – червоний, жовтий та зелений.

    Фото: Conservation International
    Фото: Conservation International

    Інша знахідка – «ліліпутська жаба» – це невеличка амфібія довжиною в один сантиметр. Жаба має коричневе забарвлення, що добре маскує її на тлі мулу та грунту – там її майже неможливо вгледіти.

    Фото: Conservation International
    Фото: Conservation International

    У долині гір також квітнуть орхідеї різних форм, розмірів і кольорів, що імітують зовнішність комах для кращого запилення.

    Попри те, що усі знайдені види є для науки новими, вони добре відомі корінним мешканцям регіону – зокрема відкритий різновид бамбука давно використовується для будівництва та виготовлення музичних інструментів.

    Серед видів, які вважалися вимерлими, науковці виділяють «диявольських» чорних жаб з червоними очима, що зникли ще 20 років тому через будівництво гідроелектростанції у місцевості, яка була для них домом.

    Фото: Conservation International
    Фото: Conservation International

    Іншою знахідкою стали метелики сатириди, яких востаннє бачили майже століття тому.

    Фото: Conservation International
    Фото: Conservation International

    Науковці вважають, що види цієї місцевості поступово адаптуються до кліматичних змін, мігруючи до гірських височин з більш прохолодними умовами – таким чином для їхнього збереження необхідно залишити недоторканими місцеві ліси, що слугують коридорами для пошуку більш сприятливих умов існування.

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    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
    У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років

    Нагадаємо, що вчені назвали тварин, які найчутливіші до коронавірусу.

    Теги: тварини Південна Америка рослини
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