У Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років
Серед знайдених тварин, що процвітають у добре збереженій дикій місцевості пишним різномаїттям
Науковці виявили у горах Болівії, що у Південній Америці, незаймані райони, населені раніше невідомими видами. Про це пише CNN.
Науковці описують незайману місцевість в андській долині Зонго як покриту товстим шаром моху, орхідей та папороті, заселену всіма типами комах, жаб і птахів, що видають безліч звуків на фоні гучних водоспадів. Про результати експедиції оголосили сьогодні, хоча сама вона відбулася ще у 2017 році.
«Ми не очікували знайти настільки багато нових видів та заново побачити види, які вважалися вимерлими», – розповів старший науковець експедиції Тронд Ларсен з екозахисної організації Conservation International.
Вчені виявили особливо отруйну змію з роду американських списоголових гадюк bothrops, яку вже після експедиції почали впізнавати в інших регіонах Центральної та Південної Америки. Рептилія має великі ікла та органи чуття, що допомагають висліджувати здобич за теплом її тіла.
На вершинах гір науковці знайшли змій, забарвлених у кольори прапору країни – червоний, жовтий та зелений.
Інша знахідка – «ліліпутська жаба» – це невеличка амфібія довжиною в один сантиметр. Жаба має коричневе забарвлення, що добре маскує її на тлі мулу та грунту – там її майже неможливо вгледіти.
У долині гір також квітнуть орхідеї різних форм, розмірів і кольорів, що імітують зовнішність комах для кращого запилення.
Попри те, що усі знайдені види є для науки новими, вони добре відомі корінним мешканцям регіону – зокрема відкритий різновид бамбука давно використовується для будівництва та виготовлення музичних інструментів.
Серед видів, які вважалися вимерлими, науковці виділяють «диявольських» чорних жаб з червоними очима, що зникли ще 20 років тому через будівництво гідроелектростанції у місцевості, яка була для них домом.
Іншою знахідкою стали метелики сатириди, яких востаннє бачили майже століття тому.
Науковці вважають, що види цієї місцевості поступово адаптуються до кліматичних змін, мігруючи до гірських височин з більш прохолодними умовами – таким чином для їхнього збереження необхідно залишити недоторканими місцеві ліси, що слугують коридорами для пошуку більш сприятливих умов існування.
Нагадаємо, що вчені назвали тварин, які найчутливіші до коронавірусу.