Безпілотник ОБСЄ відзняв 56 танків бойовиків біля Луганська

Поблизу села Круглик зафіксовано 31 танк окупантів

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від тимчасово окупованого Луганська. Про це СММ ОБСЄ повідомляють у звіті. «На основі даних повітряного спостереження було виявлено 31 танк (Т-64 або Т-72). Поблизу села Круглик, яке розташоване до 31 км на північний захід від Луганська», - йдеться у



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Поблизу села Круглик зафіксовано 31 танк окупантів

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від тимчасово окупованого Луганська.

Про це СММ ОБСЄ повідомляють у звіті.

«На основі даних повітряного спостереження було виявлено 31 танк (Т-64 або Т-72). Поблизу села Круглик, яке розташоване до 31 км на північний захід від Луганська», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що безпілотник зафіксував 26 гаубиць (сімнадцять буксируваних Д-30 Жаба, 122 мм, і дев'ять самохідних 2С3 Акація, 152 мм), вісім мінометів (2Б11 Сани, 120 мм) і 25 танків (Т-64 або Т-72) поблизу селища Мирне в 28 кілометрах на північний захід від окупованого Луганська.