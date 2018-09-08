Безпрецедентне за сумою рішення. Україна має сплатити 25 млн сім'ї переселенців за житло на окупованій території
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Також Кабмін повинен компенсувати подружжю Воробйових по 10 тис. грн моральної шкоди
Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов подружжя Юрія та Ірини Воробйових до держави Україна в особі Кабміну і Державної казначейської служби щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої під час бойових дій на окупованій території Донбасу.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частину судового рішення від 5 вересня.
Згідно з рішенням, держбюджет має компенсувати позивачам 8,42 млн грн і 16,60 млн грн матеріальної шкоди за два зруйновані будинки, які розташовані на вул. Бєлінського, 72 в у Горлівці Донецької області і на вул. Стратонавтів, 125-Б в Донецьку.
Ще 501,3 тис. грн суд стягує з держави на користь Воробйових за знищення рухомого майна, що знаходилось в зруйнованих будинках.
Крім цього, Кабмін та Держказнайчество компенсують позивачам по 10 тис. грн моральної шкоди.
Як відомо, у серпні 2016 року переселенець Юрій Воробйов в інтерв’ю «Громадському радіо» заявив, що від обстрілів було повністю зруйновано два його будинки. Перший знаходився у Донецьку у 800 метрів від аеропорту. Снаряд влучив в будинок 26 листопада 2014 року. Другий будинок знаходиться на вулиці Белінського у центрі Горлівки. Він був зруйнований обстрілами бойовиків у лютому 2015 року одразу після обстрілу Краматорська.
«Незалежні експерти обмежені своїми методами підрахунків, багато втрат не взяли до уваги, але по кожному будинку мені нарахували 4,5 млн грн. Хоча наші реальні втрати – вдвічі більші. Наприклад, вони оцінюють витрати в гривнях в різні часи, незалежно від курсу долара», - сказав він.
Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд Києва 15 червня 2017 року погодився з рішенням суду першої інстанції і підтвердив стягнення 6 млн 705 тис. грн з держави Україна на користь сім’ї пересенців, яка втратила будинок у селищі Водяне Донецької області внаслідок бойових дій.