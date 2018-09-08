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    Безпрецедентне за сумою рішення. Україна має сплатити 25 млн сім'ї переселенців за житло на окупованій території

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    <span>Зруйнований будинок у Горлівці. Фото з відкритих джерел</span> - Безпрецедентне за сумою рішення. Україна має сплатити 25 млн сім'ї переселенців за житло на окупованій території
    Зруйнований будинок у Горлівці. Фото з відкритих джерел

    Також Кабмін повинен компенсувати подружжю Воробйових по 10 тис. грн моральної шкоди

    Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов подружжя Юрія та Ірини Воробйових до держави Україна в особі Кабміну і Державної казначейської служби щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої під час бойових дій на окупованій території Донбасу.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частину судового рішення від 5 вересня.

    Згідно з рішенням, держбюджет має компенсувати позивачам 8,42 млн грн і 16,60 млн грн матеріальної шкоди за два зруйновані будинки, які розташовані на вул. Бєлінського, 72 в у Горлівці Донецької області і на вул. Стратонавтів, 125-Б в Донецьку. 

    Один із зруйнованих будинків подружжя Юрія та Ірини Воробйових
    Один із зруйнованих будинків подружжя Юрія та Ірини Воробйових

    Ще 501,3 тис. грн суд стягує з держави на користь Воробйових за знищення рухомого майна, що знаходилось в зруйнованих будинках.

    Крім цього, Кабмін та Держказнайчество компенсують позивачам по 10 тис. грн моральної шкоди.

    Як відомо, у серпні 2016 року переселенець Юрій Воробйов в інтерв’ю «Громадському радіо» заявив, що від обстрілів було повністю зруйновано два його будинки. Перший знаходився у Донецьку у 800 метрів від аеропорту. Снаряд влучив в будинок 26 листопада 2014 року. Другий будинок знаходиться на вулиці Белінського у центрі Горлівки. Він був зруйнований обстрілами бойовиків у лютому 2015 року одразу після обстрілу Краматорська.

    Юрій Воробйов. Фото: «Громадське радіо»
    Юрій Воробйов. Фото: «Громадське радіо»

    «Незалежні експерти обмежені своїми методами підрахунків, багато втрат не взяли до уваги, але по кожному будинку мені нарахували 4,5 млн грн. Хоча наші реальні втрати – вдвічі більші. Наприклад, вони оцінюють витрати в гривнях в різні часи, незалежно від курсу долара», - сказав він.

    Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд Києва 15 червня 2017 року погодився з рішенням суду першої інстанції і підтвердив стягнення 6 млн 705 тис. грн з держави Україна на користь сім’ї пересенців, яка втратила будинок у селищі Водяне Донецької області внаслідок бойових дій.

    Кабмін суд Україна будинок
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