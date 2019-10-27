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    У світі

    Найкращі країни для подорожей у 2020 році - дослідження

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    Буддійські вірування жителів Бутану дозволяють їм перебувати в гармонії з навколишнім середовищем - Найкращі країни для подорожей у 2020 році - дослідження
    Буддійські вірування жителів Бутану дозволяють їм перебувати в гармонії з навколишнім середовищем

    Королівство Бутан очолило рейтинг найпривабливіших для туристів країн

    Королівство Бутан очолило рейтинг країн, які варто відвідати в 2020 році.

    Про це повідомляється в щорічному дослідженні туристичного порталу Lonely Planet.

    «Цей крихітний шматочок гімалайського раю дарує відвідувачам можливість прогулятися гірськими стежками, незабрудненими сміттям, в компанії людей, чиї буддійські вірування дозволяють їм перебувати в гармонії з навколишнім середовищем», - описують Бутан експерти Lonely Planet.

    На другій сходинці після  Англія, Північна Македонія, острівна держава Аруба на півдні Карибського моря і Королівство Есватіні в Південній Африці.

    Крім того, до ТОП-10 потрапили Коста-Ріка, Нідерланди, Ліберія, Марокко і Уругвай.

    У травні експерти австралійського видавництва Lonely Planet  опублікували список кращих напрямків для подорожей Європою в 2019 році. На першій позиції серед наймальовничіших місць виявилася найвища точка гірської системи Карпат - Високі Татри. За нею йшло іспанське місто Мадрид і новий туристичний маршрут Ісландією.

    Нідерланди Англія рейтинг туризм держава Північна Македонія Марокко
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