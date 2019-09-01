Біда для науки: Фаріон знайшла 9 помилок в одному дописі міністра освіти Новосад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в одному дописі зробила 9 помилок

Фаріон опублікувала пост Анни Новосад з виправленими помилками

Нова міністр освіти і науки України Ганна Новосад в одному дописі зробила 9 помилок.

Про це повідомила доктор філологічних наук Ірина Фаріон на своїй сторінці у Facebook.

«Панове! Ото повернулася я нині в блаженному настрої з Закарпаття, з Синевиру. І тут на очі налазить недолугий допис нової біди для освіти і науки, гідної наступниці, як це видно з безграмотного допису, Табачника, Квіта, Гриневич - тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімного ряду. Всі вони нищителі української національної освіти. Сьогодні, панство, День знань», – написала Фаріон.

Вона зазначила, що свої лекції зі студентами в четвер розпочне з виправлення помилок у дописі в соцмережі Facebook так званого міністра освіти і науки.

Також Ірина Фаріон опублікувала пост Анни Новосад з виправленими помилками.

«Це зе-катастрофа. Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше дев'ять помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - Азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері. Вибачте, що не всі помилки виправила...долучайтеся до лікнепу цієї піонерки....», – підкреслила Фаріон.

Нагадаємо, Лілія Гриневич офіційно передала повноваження та перехідні книги 11-му Міністру освіти і науки Ганні Новосад.

Читайте також