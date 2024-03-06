Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet

Рота «Фаворит» отримала дрони для розвідки та знищення ворожої техніки

Рота «Фаворит» отримала черговий пакет матеріально-технічної допомоги за підтримки української iGaming-компанії FavBet. Це 50 дронів-камікадзе, авто та супутнє обладнання.

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Зараз підрозділ знаходиться на одному з найгарячіших напрямів, тому вже найближчим часом нові безпілотники поповнюватимуть статистику ворожих втрат.

«Вдячний FavBet за підтримку у передачі FPV-дронів. Сьогодні якість дронів на ринку дуже впала через намагання багатьох компаній просто поставити галочку у допомозі найдешевшою пташкою. Дуже цінно, що FavBet для нашої роти обирає кращі безпілотники, в якості яких ми завжди впевнені», – розповідає командир «Фавориту», співзасновник та віцепрезидент Української федерації ММА (UF MMA) Денис Перч.

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FavBet патронує роту «Фаворит» фактично з моменту заснування восени минулого року. Учасники підрозділу – досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення. Багато з них були тим чи іншим чином пов’язані з бойовими мистецтвами: були спортсменами й тренерами.

За цей час за підтримки компанії рота «Фаворит» отримала дрони для розвідки та знищення ворожої техніки, автівки для виїзду на позиції, а також необхідне обладнанням та витратні матеріали для повсякденної роботи: від 3D-окулярів та підсилювачів сигналу для FPV-дронів, до «Старлінків», зарядних станцій та обігрівачів.

Підтримка роти «Фаворит» – частина системних зусиль компанії FavBet з допомоги Силам оборони України. Окрім власних проєктів, що реалізуються за сприяння благодійного фонду FavBet Foundation, компанія робить значні внески й у загальнонаціональні збори через платформу United24.

У лютому 2024 року FavBet став учасником збору на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонативши 10 млн грн – найбільшу суму серед усіх українських бізнесів. Минулого року – передав 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для «Армії дронів», а також 20 млн грн впродовж двох етапів Операції «Єдність» із закупівлі 15 тис. FPV-дронів для фронту.

«Провідні українські компанії мають розуміти, що підтримка нашого війська – це не тільки питання проукраїнської позиції, а внесок у збереження України як вільної держави. Саме тому допомога FavBet триватиме стільки та в тому обсязі, скільки цього потребуватиме наша перемога», – кажуть у компанії.