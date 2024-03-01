Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії

НОВИНИ КОМПАНІЙ
Дарія Демяник
glavcom.ua
У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії
Станом на лютий 2024 року компанії групи сумарно перерахували до держбюджету більш як 800 млн грн
фото: favbet.ua

Favbet активно співпрацював з United24 та долучився до кількох проєктів фандрейзингової платформи

Група компаній Favbet продовжує залишатись одним з найбільших платників податків української iGaming-галузі України. У 2023 році загальна сума податкових платежів зі сторони Favbet до держбюджету України склала 2,7 млрд грн та 465,7 млн грн ліцензійних платежів.

Станом на лютий 2024 року компанії групи сумарно перерахували до держбюджету більш як 800 млн грн у вигляді платежів за продовження діючих, а також нові ліцензії для легального оперування на ринку України. Сьогодні бізнес Favbet об’єднує розважальну платформу для гемблінгу та беттінгу, наземні казино, букмекерський пункт, а також зали гральних автоматів, – всі вони мають ліцензію КРАІЛ та сплачують податки в українську казну.

«Ми бачимо зростання обсягів ринку азартних розваг, а з ним – довіру гравців та ефективний діалог з державою. Все це сприяє розвитку та дозволяє Favbet щороку сплачувати більше податків, які йдуть на підтримку української економіки у цей складний час. Разом з тим ми продовжуємо масштабувати проєкти у мілітарі-сфері як на рівні нових партнерств, так і власних ініціатив», – кажуть у Favbet.

У 2023 році Favbet активно співпрацював з United24 та долучився до кількох проєктів фандрейзингової платформи. Зокрема, йдеться про «Армію дронів», у межах якої група компаній передала 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для комплектування перших у світі рот ударних БПЛА.

У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії фото 1

Влітку Favbet став найбільшим корпоративним донором Операції «Єдність» із закупівлі 10 тисяч дронів-камікадзе для українських оборонців, зробивши внесок 10 млн грн. Аналогічна сума була передана й взимку під час закупівлі ще 5000 FPV-дронів в межах Операції «Єдність-2: Новорічний салют». Восени – перерахував 4 млн грн на збір «Безпечне небо» від амбасадора United24 Тімоті Снайдера.

Favbet також підтримав збір United24 під назвою «Допоможемо рятувальникам», передавши 5 млн грн на ліквідацію наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

Партнерство компанії та фандрейзингової платформи продовжується й у 2024-му році. У лютому Favbet став учасником збору на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонативши найбільшу суму серед українських бізнесів – 10 млн грн.

Починаючи з осені 2023 року, Favbet патронує роту ударних БПЛА «Фаворит» під командуванням співзасновника й віцепрезидента Української федерації MMA Дениса Перча. Станом на лютий 2024 року бійці підрозділу отримали понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції, в тому числі 8 автомобілів, а також 570 дронів і комплектуючих до них на загальну суму 21,3 млн грн.

У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії фото 2

Значний обсяг благодійної діяльності групи Favbet у 2023 році здійснювався й за сприяння Favbet Foundation. З початком повномасштабного вторгнення у складі фонду було створено військовий та гуманітарний хаби, що продовжують роботу й дотепер.

Від початку повномасштабної війни в Україні за участі групи компаній Favbet, включно з Favbet Foundation Сили оборони країни отримали понад 280 автомобілів та більш як 600 дронів різного типу. Станом на лютий 2024 року загальна сума допомоги українській армії від Favbet перетнула позначку у 300 млн грн.

«У новому році ми продовжуємо курс всебічної підтримки України та українців. Бізнесу, особливо лідеру у свої галузі, важливо власним прикладом демонструвати стійкість та відданість інтересам держави, тому зростання Favbet завжди буде йти пліч-о-пліч зі збільшенням інвестицій в українське майбутнє», – кажуть у Favbet.

У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії фото 3

У 2023 році значного розвитку здобули й проєкти Favbet у галузі відповідальної гри та запобігання корупції в українському спорті. На початку року компанія стала меценатом національного дослідження ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров’я України та першою на ринку відкрила доступ до своїх закладів для експертів проєкту. Результати дослідження вже стали основою для розробки рекомендацій для бізнесу та гравців, а також загальнодержавних проєктів у галузі запобігання лудоманії.

Серед ключових з них – впровадження в Україні єдиної системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю. Цей проєкт реалізується ГС «Центр відповідальної гри» спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки Favbet. Зараз триває його перший етап, а саме – розробка державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю», який включатиме консультування, психологічну та правову допомогу, а також представництво інтересів і соціальну підтримку.

У 2023 році компанія розпочала партнерство з Національною платформою доброчесності спорту, що передбачає спільну роботу у сфері протидії договірним матчам, обмін даними щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, а також розробка рекомендацій щодо поліпшення відповідного законодавства.

«Favbet є одним з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує національні федерації хокею та баскетболу, багато футбольних клубів різного рівня та кіберспортивні команди. Ми переконані, що українські вболівальники заслуговують на видовищний та чесний спорт, вільний від будь-яких маніпуляцій. Саме тому доброчесність спорту залишатиметься пріоритетом для компанії й надалі», – кажуть у Favbet.

Теги: гроші бізнес Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник заздалегідь розробив відповідний план-графік переміщення своїх військ з Лиманського напрямку на Авдіївський
Чому Росія обрала Авдіївку? Про рішення та наслідки
26 лютого, 11:11
Під час Другої світової війни Юхновський був сапером і мінером
«Ми не одержували жодних грошей». Ветеран і політик Юхновський порівняв нинішню війну з Другою світовою
3 лютого, 10:07
16 лютого – День військового журналіста України
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
16 лютого, 00:00
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц
Посол Маркарова розповіла, як може допомогти Україні зустріч Байдена і Шольца
9 лютого, 22:21
Сінгх наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші
Пентагон: Армія США профінансує навчання українців, скорочуючи власні програми
27 лютого, 07:55
Столтенберг раніше попередив у відповідь на коментарі Трампа, що «будь-яке припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку»
Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа
14 лютого, 13:37
Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
19 лютого, 13:35
Рада Безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення
Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабної війни
20 лютого, 04:20
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
25 лютого, 18:06

Бізнес

Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині
Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині
У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії
У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії
«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей
«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей
Шлях України до торгівлі викидами має бути поетапним та потребує часу – аналіз ЕВА
Шлях України до торгівлі викидами має бути поетапним та потребує часу – аналіз ЕВА
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
«Укрзалізниця» обіцяє почати продаж металобрухту найближчим часом – заява компанії
«Укрзалізниця» обіцяє почати продаж металобрухту найближчим часом – заява компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
55K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
29K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
11K
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
5151
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп

Новини

Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Сьогодні, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua