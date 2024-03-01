У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії

Станом на лютий 2024 року компанії групи сумарно перерахували до держбюджету більш як 800 млн грн

Favbet активно співпрацював з United24 та долучився до кількох проєктів фандрейзингової платформи

Група компаній Favbet продовжує залишатись одним з найбільших платників податків української iGaming-галузі України. У 2023 році загальна сума податкових платежів зі сторони Favbet до держбюджету України склала 2,7 млрд грн та 465,7 млн грн ліцензійних платежів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на лютий 2024 року компанії групи сумарно перерахували до держбюджету більш як 800 млн грн у вигляді платежів за продовження діючих, а також нові ліцензії для легального оперування на ринку України. Сьогодні бізнес Favbet об’єднує розважальну платформу для гемблінгу та беттінгу, наземні казино, букмекерський пункт, а також зали гральних автоматів, – всі вони мають ліцензію КРАІЛ та сплачують податки в українську казну.

«Ми бачимо зростання обсягів ринку азартних розваг, а з ним – довіру гравців та ефективний діалог з державою. Все це сприяє розвитку та дозволяє Favbet щороку сплачувати більше податків, які йдуть на підтримку української економіки у цей складний час. Разом з тим ми продовжуємо масштабувати проєкти у мілітарі-сфері як на рівні нових партнерств, так і власних ініціатив», – кажуть у Favbet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2023 році Favbet активно співпрацював з United24 та долучився до кількох проєктів фандрейзингової платформи. Зокрема, йдеться про «Армію дронів», у межах якої група компаній передала 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для комплектування перших у світі рот ударних БПЛА.

Влітку Favbet став найбільшим корпоративним донором Операції «Єдність» із закупівлі 10 тисяч дронів-камікадзе для українських оборонців, зробивши внесок 10 млн грн. Аналогічна сума була передана й взимку під час закупівлі ще 5000 FPV-дронів в межах Операції «Єдність-2: Новорічний салют». Восени – перерахував 4 млн грн на збір «Безпечне небо» від амбасадора United24 Тімоті Снайдера.

Favbet також підтримав збір United24 під назвою «Допоможемо рятувальникам», передавши 5 млн грн на ліквідацію наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

Партнерство компанії та фандрейзингової платформи продовжується й у 2024-му році. У лютому Favbet став учасником збору на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонативши найбільшу суму серед українських бізнесів – 10 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Починаючи з осені 2023 року, Favbet патронує роту ударних БПЛА «Фаворит» під командуванням співзасновника й віцепрезидента Української федерації MMA Дениса Перча. Станом на лютий 2024 року бійці підрозділу отримали понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції, в тому числі 8 автомобілів, а також 570 дронів і комплектуючих до них на загальну суму 21,3 млн грн.

Значний обсяг благодійної діяльності групи Favbet у 2023 році здійснювався й за сприяння Favbet Foundation. З початком повномасштабного вторгнення у складі фонду було створено військовий та гуманітарний хаби, що продовжують роботу й дотепер.

Від початку повномасштабної війни в Україні за участі групи компаній Favbet, включно з Favbet Foundation Сили оборони країни отримали понад 280 автомобілів та більш як 600 дронів різного типу. Станом на лютий 2024 року загальна сума допомоги українській армії від Favbet перетнула позначку у 300 млн грн.

«У новому році ми продовжуємо курс всебічної підтримки України та українців. Бізнесу, особливо лідеру у свої галузі, важливо власним прикладом демонструвати стійкість та відданість інтересам держави, тому зростання Favbet завжди буде йти пліч-о-пліч зі збільшенням інвестицій в українське майбутнє», – кажуть у Favbet.

У 2023 році значного розвитку здобули й проєкти Favbet у галузі відповідальної гри та запобігання корупції в українському спорті. На початку року компанія стала меценатом національного дослідження ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров’я України та першою на ринку відкрила доступ до своїх закладів для експертів проєкту. Результати дослідження вже стали основою для розробки рекомендацій для бізнесу та гравців, а також загальнодержавних проєктів у галузі запобігання лудоманії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед ключових з них – впровадження в Україні єдиної системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю. Цей проєкт реалізується ГС «Центр відповідальної гри» спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки Favbet. Зараз триває його перший етап, а саме – розробка державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю», який включатиме консультування, психологічну та правову допомогу, а також представництво інтересів і соціальну підтримку.

У 2023 році компанія розпочала партнерство з Національною платформою доброчесності спорту, що передбачає спільну роботу у сфері протидії договірним матчам, обмін даними щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, а також розробка рекомендацій щодо поліпшення відповідного законодавства.

«Favbet є одним з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує національні федерації хокею та баскетболу, багато футбольних клубів різного рівня та кіберспортивні команди. Ми переконані, що українські вболівальники заслуговують на видовищний та чесний спорт, вільний від будь-яких маніпуляцій. Саме тому доброчесність спорту залишатиметься пріоритетом для компанії й надалі», – кажуть у Favbet.