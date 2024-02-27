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Відправка солдатів до України? Генсек НАТО розповів про плани альянсу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відправка солдатів до України? Генсек НАТО розповів про плани альянсу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував наступні дії щодо України
фото: Associated Press

Генсек НАТО заявив, що альянс не планує відправляти військових на територію України

НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну. Про це пише агентство Associated Press з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

«Союзники по НАТО надають безпрецедентну допомогу Україні. Ми робимо це з 2014 року, а потім посилили її. Але планів розміщення бойових підрозділів НАТО в Україні немає», – сказав він.

Напередодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю лідерів країн ЄС у Парижі заявив, що кілька країн НАТО розглядають ідею відправки своїх солдатів до України, проте ніхто в країнах альянсу не говорить про мир. Фіцо наголосив, що Словаччина не направлятиме своїх солдатів до України.

Водночас, як пише Associated Press,  спікер парламенту Петер Пеллегріні також заявив, що Словаччина не розгортатиме туди війська. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала також відмовився від коментарів, але підкреслив, що «Чехія точно не хоче посилати своїх солдатів в Україну», а президент Чехії Петр Павел дозволив долучитися до лав Збройних сил України 20 чеським громадянам. Також прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що «Польща не планує надсилати свої війська в Україну».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права. 

Нагадаємо, назвати точні терміни надання Україні винищувачів F-16 неможливо. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Теги: Польща солдат президент Єнс Столтенберг Еммануель Макрон Дональд Туск Україна Чехія армія Словаччина зброя НАТО міністр Петр Павел

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