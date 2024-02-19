Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України

Станом на початок лютого в Чехії перебуває приблизно 383 тис. біженців з України

Українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномаштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн. Такі дані наводить МВС та Мінпраці Чехії.

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«Сотні тисяч українських біженців, які отримали в Чехії протягом двох останніх років візи захисту, також отримали у вигляді гуманітарної допомоги загалом 16,33 мільярда крон (близько $710 млн – «Главком»)» – пише видання Idnesіз посиланням на дані двох відомства.

За словами міністрів праці Маріана Юречки та міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, новоприбулі повертають ці пільги та допомогу у вигляді податків зі своїх заробітків.

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За даними МВС, станом на початок минулого тижня в Чехії перебували приблизно 383 тис. біженців з України з візами тимчасового захисту. Три чверті з них – діти, жінки та люди похилого віку. Дітей та молоді віком до 18 років – 98 тис., жінок від 18 до 65 років – 170,2 тис., старше 65 років – 15,5 тис. Середня загальна сума підтримки для українців становила трохи більше 9 тис крон, або $381.

Більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

Доходи біженців також трохи покращуються. У серпні 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину (близько 240 грн), а в червні 2023 року 67% мали погодинну зарплату до 150 крон. Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією, ніж в Україні. 60% опитаних у Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року.