Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
Українці у Чехії поступово повертають соціальну допомогу у вигляді податків та відрахувань
фото із відкритих джерел

Станом на початок лютого в Чехії перебуває приблизно 383 тис. біженців з України

Українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномаштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн. Такі дані наводить МВС та Мінпраці Чехії.

«Сотні тисяч українських біженців, які отримали в Чехії протягом двох останніх років візи захисту, також отримали у вигляді гуманітарної допомоги загалом 16,33 мільярда крон (близько $710 млн – «Главком»)» – пише видання Idnesіз посиланням на дані двох відомства. 

За словами міністрів праці Маріана Юречки та міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, новоприбулі повертають ці пільги та допомогу у вигляді податків зі своїх заробітків.

За даними МВС, станом на початок минулого тижня в Чехії перебували приблизно 383 тис. біженців з України з візами тимчасового захисту. Три чверті з них – діти, жінки та люди похилого віку. Дітей та молоді віком до 18 років – 98 тис., жінок від 18 до 65 років – 170,2 тис., старше 65 років – 15,5 тис.  Середня  загальна сума підтримки для українців становила трохи більше 9 тис крон, або $381.

Більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

Доходи біженців також трохи покращуються. У серпні 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину (близько 240 грн), а в червні 2023 року 67% мали погодинну зарплату до 150 крон. Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією, ніж в Україні. 60% опитаних у Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року.

Читайте також: Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України
Теги: податки Чехія українці гуманітарна допомога робота біженці пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба України за незалежність від Росії триває не одне століття
Коли в українців немає свого голосу – лунає рик ворога
12 лютого, 16:25
Бюджет РФ отримую гроші кожного разу, коли українці споживають російський контент
Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
24 сiчня, 20:02
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньягу виступив проти створення незалежної палестинської держави
22 сiчня, 02:20
Плачков додав, що психологія людей складається таким чином, що якщо можна не платити – вони перестають це робити
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
27 сiчня, 15:06
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини
3 лютого, 04:21
Внаслідок бойових дії п’ята частина сільськогосподарських земель непридатна для використання
Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій: відповідь Податкової служби
5 лютого, 10:19
Тищенко носив на куртці шеврон та фоткався із головкомом Залужним
Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал
4 лютого, 16:25
Зеленський заявив, що цей тиждень дав нашій державі ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами
Президент України підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції
Вчора, 22:30
Біженці продовжують шукати варіанти працевлаштування у країнах ЄС
Не Польща і не Чехія: де українцям легше знайти роботу
12 лютого, 06:58

Соціум

ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро
ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт
Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
Біля Ємену було атаковане вантажне судно – ЗМІ
Біля Ємену було атаковане вантажне судно – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
86K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
73K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
70K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
31K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
26K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua