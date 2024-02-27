Хто винен у зерновому колапсі на кордоні? Голова Мінсільгоспу Польщі зробив неочікуваний висновок

Міністр сільського господарства Польщі розкритикував рішення очільниці Єврокомісії





Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський напередодні засідання ради міністрів ЄС у Брюсселі заочно розкритикував голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн за «погані рішення» на адресу європейських фермерів. Польський політик також закликав ЄС пригальмувати лібералізацію торгівлі з Україною. Про це пише Gazeta Prawna.

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Чеслав Секерський заявив: «Європейська комісія несе відповідальність за неконтрольоване надходження сільгосппродукції з України до Польщі та на європейський ринок, а також за положення «Зеленого курсу», які викликали протести фермерів по всій Європі та які потрібно переглянути для надання підтримки аграріям. Нам потрібно зрозуміти протести фермерів!».

На думку Секерського, протести фермерів є результатом певних недоглядів, але також і поганих рішень. Окрім Урсули фон дер Ляйєн, за словами польського міністра, у колапсі винен єврокомісар з питань сільського господарства, його співітчизник Януш Войцеховський.

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Секерський зазначив, що «рішення, запропоновані в «Зеленому курсі», не сприймаються серед фермерів, і вони навіть вважають, що це порушує їхню професійну гідність».

Секерський зазначив, що «потрібно запровадити певні гарантії безпеки проти порушників ринків у зв'язку з такою масштабною лібералізацією експорту». «Ми навіть хотіли б якнайшвидше почати переговори з Україною. Ці переговори дозволять нам говорити не лише про відкриття ринку, а й про вимоги, які ЄС висуває до фермерів і до виробництва, яке відбувається в Україні», – додав польський міністр.

Як стало відомо, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна. Рік 2024».

«Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі», – зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль наголосив, що протести відбуваються на фоні війни, тобто «є підтримка радикальних і проросійських політичних сил» на території Євросоюзу, зокрема в Польщі. За його словами, внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

До слова, польські фермери вирішили почати блокаду також на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Литвою у межах своїх протестів. Про це повідомляє Lrt.Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля пункту пропуску між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.