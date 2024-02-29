Повітряні сили знищили ще один російський літак

Сили оборони знищили ще один Су-34 на Східному напрямку

Окупанти втратили ще один бомбардувальник

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За словами Олещука, сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

Повітряні сили збили Су-34 фото: Telegram/Микола Олещук

«Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі!» – зазначив генерал.

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Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти осіб, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.