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FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
FavBet та благодійний фонд FavBet Foundation з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають ЗСУ та іншим Силам оборони України
фото: прес-служба FavBet

За 24 місяці війни загальна сума допомоги від групи компаній FavBet армії перетнула позначку у 300 млн грн

Група компаній FavBet передала Державній прикордонній службі України 60 млн грн, які підуть на підтримку зусиль відомства із захисту кордону, зокрема – подальшого посилення фортифікаційних споруд.

Зараз на півночі України триває спорудження ешелонованої системи фортифікації для стримування можливого наступу окупаційних військ з території Білорусі. Військовослужбовці Держприкордонслужби разом із іншими Силами оборони облаштовують укриття для техніки та особового складу, створюють розгалужену мережу інженерних загороджень.

Також йде активна робота із заміни польових укріплень на більш витривалі бетонні, облаштовується комплексна система відеоспостереження.

«Ми маємо справу з підступним ворогом, що абсолютно не рахується з втратами у своїх марних спробах зламати наш опір. Загроза з півночі зменшилась, але досі залишається високою, тому робота зі зведення фортифікацій тут ведеться щодня. Ми вдячні всім воїнам, завдяки яким український кордон перетворюється на неприступну фортецю та запевняємо, що FavBet продовжуватиме підтримувати обороноздатність України стільки, скільки це буде потрібно», – каже президент групи компаній FavBet Андрій Матюха.

Військовослужбовці створюють розгалужену мережу інженерних загороджень
Військовослужбовці створюють розгалужену мережу інженерних загороджень
фото: прес-служба FavBet

FavBet та благодійний фонд FavBet Foundation з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають ЗСУ та іншим Силам оборони України, закриваючи потреби військових у технологічному обладнанні, а також долучаючись до загальнонаціональних зборів.

Минулого року FavBet долучилися до кількох проєктів фандрейзингової платформи United24: 57 млн грн було передано на закупівлю 53 нових пікапів для комплектування ударних рот БпЛА в межах «Армії дронів», ще – 20 млн грн операціям «Єдність» «Єдність-2: Новорічний салют» із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

«Ми маємо справу з підступним ворогом, що абсолютно не рахується з втратами у своїх марних спробах зламати наш опір»
«Ми маємо справу з підступним ворогом, що абсолютно не рахується з втратами у своїх марних спробах зламати наш опір»
пресслужба: FavBet

В лютому 2024 FavBet приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від United24, monobank, Сергія Стерненко та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у 10 млн грн, отримає назву «Фаворит».

З осені 2023 року FavBet також патронує роту ударних БпЛА «Фаворит» під командуванням Дениса Перча. Військовослужбовці підрозділу вже отримали від групи компаній понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції на суму 21,3 млн грн, в тому числі 8 автомобілів та 570 дронів.

Всього ж за 24 місяці війни загальна сума допомоги від групи компаній FavBet армії перетнула позначку у 300 млн грн, куди входять 280 автомобілів та понад 600 БпЛА.

Теги: бізнес благодійність 24 лютого

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