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    Білий дім заперечив плани скоротити військову присутність в Республіці Корея

    Адміністрація відкинула інформацію, оприлюднену в New York Times
    Радник із національної безпеки президента США Джон Болтон виступив із заявою, де заперечувалися повідомлення про наказ Дональда Трампа розглянути можливості зменшення американського військового контингенту в Республіці Корея. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Джон Болтон заявив, що повідомлення в New York Times є повним нонсенсом,
    • Сьогодні, 19:48
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    Адміністрація відкинула інформацію, оприлюднену в New York Times

    Радник із національної безпеки президента США Джон Болтон виступив із заявою, де заперечувалися повідомлення про наказ Дональда Трампа розглянути можливості зменшення американського військового контингенту в Республіці Корея.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Джон Болтон заявив, що повідомлення в New York Times є повним нонсенсом, оскільки президент США не просив міністерство оборони розглянути можливість і представити альтернативи щодо для зменшення військової присутності в цій країні північно-східної Азії.

    В свою чергу видання New York Times повідомило про саме таке прохання Трампа.

    Нагадаємо, представник президентської адміністрації в Південній Кореї заявив про те, що Мун Чже-ін і Дональд Трамп можуть провести традиційний саміт глав держав в середині травня.

    США Південна Корея Дональд Трамп
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