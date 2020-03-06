  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку

    • Розсилка
    Правоохоронці проводять слідчі дії на місці знахідки - Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку
    Правоохоронці проводять слідчі дії на місці знахідки

    Фрагмент тіла людини знайшли біля озера

    Неподалік водойми по проспекту Шухевича у Києві виявлено фрагмент тіла людини – жіночу ногу.

    Інших фрагментів тіла наразі виявити не вдалося. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    Нагадаємо, у серпні 2019 року у Києві в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки.

    1 лютого 2020 року поблизу затоки «Собаче гирло» на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку
    Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку
    Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку
    Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку

    Попередньо встановлено, що загиблий - чоловік віком близько 60-70 років. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розрочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

    Читайте також:
    Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть водойма жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ