Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку



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Правоохоронці проводять слідчі дії на місці знахідки

Фрагмент тіла людини знайшли біля озера

Неподалік водойми по проспекту Шухевича у Києві виявлено фрагмент тіла людини – жіночу ногу.

Інших фрагментів тіла наразі виявити не вдалося. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у серпні 2019 року у Києві в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки.

1 лютого 2020 року поблизу затоки «Собаче гирло» на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

Попередньо встановлено, що загиблий - чоловік віком близько 60-70 років. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розрочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.