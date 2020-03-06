Біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку
Фрагмент тіла людини знайшли біля озера
Неподалік водойми по проспекту Шухевича у Києві виявлено фрагмент тіла людини – жіночу ногу.
Інших фрагментів тіла наразі виявити не вдалося. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у серпні 2019 року у Києві в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки.
1 лютого 2020 року поблизу затоки «Собаче гирло» на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.
Попередньо встановлено, що загиблий - чоловік віком близько 60-70 років. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розрочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.