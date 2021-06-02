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    Білоцерковець: Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити

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    Білоцерковець: Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити
    Фото з відкритих джерел

    Соратник Кличка наголосив, що кожен має робити свою справу, а не поради на пресконференціях давати

    Нещодавно відбулося кілька атак Офісу президента на мера Києва Володимира Кличка. Співголова фракції «Удар» в Київраді Дмитро Білоцерковець відреагував на «закиди» щодо політика, діяльність якого не дає спокою команді Зеленського. Депутат в інтерв'ю «Главкому» розкритикував претензії заступника глави ОП Кирила Тимошенка, назвавши їх банальним бажанням займатися чужими справами.

    «Такі заяви дивно чути, бо у їхніх авторів не зовсім вдається впоратися із власними обов’язками. Кожен має займатися своєю справою. А якщо вистачає часу і можливостей, і при цьому є бажання допомогти, будь ласка. Роботи всім вистачить», – підкреслив Білоцерковець.

    За його словами, центральна влада може встановити справедливі тарифи на газ для киян, повернути мільярдні борги за перевезення Києвом пільговиків, або ж повернути місту 20% ПДФО. «Ще можна побудувати об’їзну дорогу, про яку, окрім красивих картинок з презентацій, більше нічого не відомо, добудувати Дарницький міст, який вже стільки років не введений в експлуатацію. Він же на балансі у центральної влади», – зауважив депутат.

    Соратник Кличка наголосив на тому, що кожен має робити свою справу, а не займатися непотрібними порадами: «Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити».

    Нагадаємо, Тимошенко напередодні фактично звинуватив мера столиці в тому, що той неспроможний зібрати професійну команду для керування містом.

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    Теги: Віталій Кличко депутат політика
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    Білоцерковець: Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити