Білоцерковець: Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити

Соратник Кличка наголосив, що кожен має робити свою справу, а не поради на пресконференціях давати

Нещодавно відбулося кілька атак Офісу президента на мера Києва Володимира Кличка. Співголова фракції «Удар» в Київраді Дмитро Білоцерковець відреагував на «закиди» щодо політика, діяльність якого не дає спокою команді Зеленського. Депутат в інтерв'ю «Главкому» розкритикував претензії заступника глави ОП Кирила Тимошенка, назвавши їх банальним бажанням займатися чужими справами.

«Такі заяви дивно чути, бо у їхніх авторів не зовсім вдається впоратися із власними обов’язками. Кожен має займатися своєю справою. А якщо вистачає часу і можливостей, і при цьому є бажання допомогти, будь ласка. Роботи всім вистачить», – підкреслив Білоцерковець.

За його словами, центральна влада може встановити справедливі тарифи на газ для киян, повернути мільярдні борги за перевезення Києвом пільговиків, або ж повернути місту 20% ПДФО. «Ще можна побудувати об’їзну дорогу, про яку, окрім красивих картинок з презентацій, більше нічого не відомо, добудувати Дарницький міст, який вже стільки років не введений в експлуатацію. Він же на балансі у центральної влади», – зауважив депутат.

Соратник Кличка наголосив на тому, що кожен має робити свою справу, а не займатися непотрібними порадами: «Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити».

Нагадаємо, Тимошенко напередодні фактично звинуватив мера столиці в тому, що той неспроможний зібрати професійну команду для керування містом.